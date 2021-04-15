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Факти / Україна
Наташа Тарчевська |

Перші весняні дощі: погода в Україні 15 квітня (КАРТА)

Погода 15 квітня в Україні буде по-весняному теплою, у всых областях варто очікувати довготривалі дощі.

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Вітер переважно південно-східний, його швидкість досягне 5-10 м/с.

Детальніше про погоду в Україні 15 квітня – у матеріалі Фактів ICTV.

На Сході в усіх областях пройдуть теплі дощі: нічна температура до 7°, вдень подекуди до 17°.

На Заході найпрохолодніше: денна температура становитиме до 8°, вночі до 2°.

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На Півдні також дощитиме: синоптики прогнозують, що вдень термометри покажуть до 15°, вночі до 8°.

На Півночі тепло, весь день йтиме дощ: вдень подекуди до 16°, вночі до 5°.

У Центрі також дощі, весь день буде похмурим: вночі до 7°, вдень до 16°.

У Києві синоптики прогнозують до 14° вдень, ввечері стовпчик термометра знизиться до 8°.

Погода на 15 квітня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні у квітні 2021

У 2021 році погода в Україні у квітні буде помірно весняною.

Теплі дні чергуватимуться з прохолодними, коли температура повітря становитиме максимум +6.

У другій половині квітня синоптики прогнозують рясні дощі в усіх областях.

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