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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Степанов: Україна готова до запровадження Covid-паспортів

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що Україна готова до впровадження паспортів вакцинації від коронавірусу.

Максим Степанов

Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, паспорт вакцинації планують інтегрувати в мобільний додаток Дія, за допомогою якого можна користуватися електронними документами.

– Ми звичайно хочемо, щоб наш продукт був інтегрований в Дія. Буде QR-код в смартфоні або роздрукований. Залежно від людини, яка подорожує, – зазначив Степанов.

Політик додав, що про застосування Covid-паспортів всередині України можна буде говорити тільки після того, як буде забезпечений доступ до вакцин для більшості категорій людей.

Паспорт вакцинації в Євросоюзі

У Європейському союзі офіційно домовилися про введення паспортів вакцинації проти коронавірусу, які будуть необхідні для подорожей.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, Covid-паспорти будуть доступні для всіх. Планується, що паспорт вакцинації в Євросоюзі запровадять влітку.

Фото: УНІАН

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