На території Черкаської області п’ятий день поспіль не проводяться щеплення проти коронавірусу. Водночас у регіоні продовжують фіксувати нові випадки хвороби.
Про це свідчить щоденна інформація про епідситуацію в Україні, яку публікує очільник МОЗ України Максим Степанов.
Кількість випадків коронавірусу та щеплень:
- 11 квітня – 349 випадків/0 щеплень;
- 12 квітня – 385 випадків/0 щеплень;
- 13 квітня – 673 випадки/0 щеплень;
- 14 квітня – 581 випадок/0 щеплень;
- 15 квітня – 747 випадків/0 щеплень.
Водночас помітно, як епідситуація у регіоні погіршується, кількість нових випадків хвороби зростає.
Коронавірус в Україні
З початку вакцинальної кампанії в Україні 419 297 людей отримали щеплення.
За останню добу – 15 744 українця.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте у матеріалах на Фактах ICTV.
Джерело: Максим Степанов