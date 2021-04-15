PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

У Черкаській області п’ять днів поспіль не вакцинують від коронавірусу

На території Черкаської області п’ятий день поспіль не проводяться щеплення проти коронавірусу. Водночас у регіоні продовжують фіксувати нові випадки хвороби.

вакцинація

Про це свідчить щоденна інформація про епідситуацію в Україні, яку публікує очільник МОЗ України Максим Степанов.

Кількість випадків коронавірусу та щеплень:

  • 11 квітня – 349 випадків/0 щеплень;
  • 12 квітня – 385 випадків/0 щеплень;
  • 13 квітня – 673 випадки/0 щеплень;
  • 14 квітня – 581 випадок/0 щеплень;
  • 15 квітня – 747 випадків/0 щеплень.
Читайте
В Україні знову понад 400 смертей від Covid-19 та 16 427 нових випадків

Водночас помітно, як епідситуація у регіоні погіршується, кількість нових випадків хвороби зростає.

Коронавірус в Україні

З початку вакцинальної кампанії в Україні 419 297 людей отримали щеплення.

За останню добу – 15 744 українця.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте у матеріалах на Фактах ICTV.

Джерело: Максим Степанов

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка