На території Черкаської області п’ятий день поспіль не проводяться щеплення проти коронавірусу. Водночас у регіоні продовжують фіксувати нові випадки хвороби.

Про це свідчить щоденна інформація про епідситуацію в Україні, яку публікує очільник МОЗ України Максим Степанов.

Кількість випадків коронавірусу та щеплень:

11 квітня – 349 випадків/0 щеплень;

12 квітня – 385 випадків/0 щеплень;

13 квітня – 673 випадки/0 щеплень;

14 квітня – 581 випадок/0 щеплень;

15 квітня – 747 випадків/0 щеплень.

Водночас помітно, як епідситуація у регіоні погіршується, кількість нових випадків хвороби зростає.

Коронавірус в Україні

З початку вакцинальної кампанії в Україні 419 297 людей отримали щеплення.

За останню добу – 15 744 українця.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте у матеріалах на Фактах ICTV.

Джерело: Максим Степанов