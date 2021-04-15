У Харківському пологовому будинку №2 у квітні померли дві породіллі із коронавірусом.

Про це розповіла заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан та додала, що у померлих жінок залишилися здорові новонароджені діти.

Обидві породіллі померли ще 5 квітня, одній жінці був 31 рік, вона потрапила до лікарні на 39 місяці вагітності.

– Її почали лікувати від Covid, але, на жаль, її стан був таким, що довелося робити кесарів розтин. Народилася здорова дитина. Вона була виписана додому в нормальному здоровому стані, але, на жаль, стан матері, яка хворіла весь цей час Covid-19, був іншим, важким, – розповіла Горбунова-Рубан.

Другій жінці було 25, їй також довелося робити кесарів розтин. Вона перебувала у пологовому близько місяця і мала легеневу недостатність.

Смерть породіллі у Дніпрі

У Дніпровській обласній лікарні імені Мечникова померла 28-річна породілля, яка хворіла на коронавірус.

У пацієнтки було уражено 90% легенів, їй довелося робити кесарів розтин, три тижні після нього вона перебувала на ШВЛ, повідомив генеральний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.