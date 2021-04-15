Ключовими проблемами країни українці вважають війну на Сході України (47%), безробіття (37%) та епідемію коронавірусу (35%). Порівняно з липнем минулого року, кількість тих, хто вважає Covid-19 важливою проблемою для країни, зросла.

Такі дані оприлюднила соціологічна група Рейтинг. Ще 27% опитаних важливою проблемою в країні називають низький рівень зарплат і пенсій, а 21% – хабарництво та корупцію у владі.

19% українців звернули увагу на некомпетентність влади та підвищення тарифів на комунальні послуги. Ще 16% респондентів скаржаться на неможливість отримати якісне медичне обслуговування.

На особистому рівні для українців найважливішими проблемами є низький рівень зарплат та пенсій (38%) та підвищення тарифів на комунальні послуги (35%). Водночас епідемію коронавірусу особистою проблемою вважають 25%, а війну на Донбасі – 24%.

Також українців турбують підвищення цін на товари та послуги (23%), безробіття (23%), неможливість отримати якісне медичне обслуговування (16%), хабарництво та корупція у владі (14%).

Зважаючи на таку ситуацію, близько третини опитаних вважають, що державні кошти передусім потрібно спрямувати на боротьбу з Covid-19 та збільшення соціальних виплат, пенсій. І лише 10% підтримують ініціативу, щоб кошти з бюджету спрямували на збільшення зарплат медиків.

Опитування проводила соціологічна група Рейтинг 24-28 березня в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитали 2 тис. респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 2,2%.

Чи готові українці вакцинуватися від Covid-19

Згідно з опитуванням, проведеним наприкінці березня, більше половини українців не довіряють вакцині і не збираються робити щеплення від Covid-19.

Лише 34,5% українців вважають, що щеплення може зупинити поширення коронавірусу. Головна причина відмови від вакцинації – недовіра до вакцини.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг