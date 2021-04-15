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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Війна на Донбасі та контрабанда: Зеленський скликає засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський скликає засідання РНБО 15 квітня, під час якого обговорюватиметься ситуація на Донбасі та другий пакет санкцій щодо контрабандистів.

Війна на Донбасі та контрабанда: Зеленський скликає засідання РНБО

Про це повідомляє Офіс президента.

Ситуацію на Донбасі РНБО розглядатиме у таємному режимі.

Також члени Радбезу розглянуть другий розширений пакет персональних санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем.

Крім цього, розглядатимуть й інші питання, які стосуватимуться економічної безпеки держави.

На засіданні обговорять і кібербезпеку.

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