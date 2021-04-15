Як написати запит в архів

Причини звернення громадян в архів можуть бути різними: від підтвердження трудового стажу до складання генеалогічного дерева.

За українським законодавством у відповідну установу може звернутись будь-хто, зокрема іноземці. Факти ICTV розкажуть вам, як правильно написати запит в архів.