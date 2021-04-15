Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Назаренка

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Назаренка з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ №163/2021 з’явився на сайті Офісу президента 15 квітня. Зазначається, що політика звільнили з посади згідно з поданою ним заявою.

Водночас глава держави підписав ще один указ №164/2021. Цим документом він поклав тимчасове виконання обов’язків голови Кіровоградської ОДА на Жалдака Валерія Олександровича.

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Звільнення послів України

Президент України Володимир Зеленський звільнив послів України в ОАЕ, Нідерландах, Бельгії і ЄС, Іраку, Таїланді, Саудівській Аравії та відділенні ООН в Женеві через планову ротацію дипломатів.

Речник МЗС Олег Ніколенко пояснив, що в українській дипломатичній службі посли працюють в одній країні близько п’яти років, проте частина дипломатів перевищила цей термін.

Фото: Андрій Назаренко