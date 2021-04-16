Чи зможуть санкції США приструнити Росію

США всерйоз взялися за питання санкцій щодо Росії після приходу до влади адміністрації президента Джозефа Байдена. Нові санкції від наших союзників пов’язані в основному з втручанням у вибори і кібератаками.

Проте не виключено, що вони можуть бути таким собі попереджувальним ударом, щоб РФ розуміла, що у разі подальшої ескалації на Донбасі введуть додаткові обмеження.

Та чи справді нових санкцій Сполучених Штатів достатньо для того, щоб втихомирити агресію Росії?

Факти ICTV розповідають, які наслідки для Росії несуть санкції США і чи є від них користь Україні.

Попереджувальний “постріл”

Ще під час першої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, Байден попередив його, що Сполучені Штати розслідують втручання Росії у вибори та можливі кібератаки з її боку.

А у нещодавній розмові з російським лідером очільник США навіть повідомив про те, що знайшли докази цих втручань і готові до відповіді на них – санкцій.

Це дало Росії можливість підготуватися до цих обмежень. Так, куди саме вдарять санкції в РФ не знали, однак швидка реакція дипломатів свідчить про те, що якісь кроки у цьому напрямку пропрацювали. Росія вже за кілька хвилин після запровадження санкцій пообіцяла не затягувати з відповіддю, але в чому вона буде достеменно втілена – важко сказати.

Однак те, що нині відбувається – лише початок. Байден вже сказав, що значно “пом’якшив” відповідь на дії РФ.

– Я сказав Путіну, що ми відповімо на неналежні дії Росії пропорційно, я міг би зайти далі з санкціями, але не хочу цього, – повідомив президент США під час звернення.

У коментарі Фактам ICTV політолог Олег Саакян сказав, що заява очільника США – спроба підштовхнути Росію до вирішення проблем у відносинах між країнами.

Так, ситуація в Україні також відіграє роль, але вона не є ключовою у питанні введення подальших санкцій.

– Санкції є інструментом впливу на РФ. Адміністрація Байдена взяла курс на розбудову конструктивних відносин з прогнозованою Росією. Так чергують батіг і пряник, щоб спонукати РФ до певної конструкції домовленостей з питань договору про ракети середньої і великої дальності, Ірану, Сирії, китайських відносин тощо. Ці питання для США є не менш важливими, ніж Україна, і там вони бачать роль РФ. Санкції не б’ють критично по Росії і її режиму, але стискають зашморг навколо путінського режиму, – каже політолог.

Водночас політолог Ігор Рейтерович зауважує, що для України ці санкції – позитивний сигнал, адже ми давно говорили про такі обмеження.

– В дещо віддаленій перспективі ці санкції завдадуть значної шкоди безпосередньо економіці РФ. Коли ми говорили про санкції, які вводилися виключно в контексті України, казали, що вони мають бити по кишені Росії. От ці санкції по ній вдарять. Інше питання – як Росія реагуватиме і чи не намагатиметься натиснути на Україну. Я думаю, що вони це робитимуть, адже все одно відмовляють в суб’єктності і вважають, що немає протистояння з Україною, а є протистояння з США, – пояснює Рейтерович.

Найгірше, що Росія може зробити у цій ситуації – продемонструвати “силу” на Донбасі, загостривши ситуацію ще більше. Але такий крок не залишиться без відповіді.

На думку Саакяна, наступні обмеження будуть прив’язані, зокрема, до ситуації навколо агресивних дій РФ проти України, але не обмежаться ними. Також їх можуть ввести, якщо Кремль не йтиме на прямий контакт зі Сполученими Штатами та продовжуватиме свою агресивну політику проти них.

Реальні наслідки

Далеко не всі санкції, які 15 квітня запровадили Сполучені Штати, будуть дуже дієвими. Загалом йдеться про російські технологічні компанії та фізичних і юридичних осіб, які причетні до окупації Криму або які намагалися вплинути на вибори президента США у 2020 році.

Проте в них один пункт, який досить важливий – заборона фінустановам США брати участь у купівлі російських держоблігацій з 14-го червня.

У Сполучених Штатах сподіваються, що так зможуть вдарити по зростанню ВВП Росії, її ринках, та змусять витрачати резерви.

На думку економіста Олексія Куща, санкції є своєрідним попередженням для Росії, яке підштовхне її до зміни економіки.

– Санкції проти покупок на первинному ринку облігацій федеральної позики досить болючі, адже з 2012 року питома вага нерезидентів на ринку ОФП виросла до 30%. Якщо загальна сума зараз близько 8-9 трлн рублів, то близько 3 трлн рублів належить нерезидентам… Але російські банки можуть виступати посередниками – купувати ОФП за первинного розміщення та продавати їх нерезидентам. Для Росії це не проблема, але таке собі “жовте світло” перед включенням “червоного”… Навіть якщо США заборонять своїм нерезидентам купувати ОФП на вторинному ринку – це призведе до того, що росіян підштовхнуть, як би це парадоксально і смішно не звучало, до застосування більш прогресивних методів управління боргом, – пояснює Кущ.

Та у США залишається механізм, який завдасть значних збитків російській економіці – відключення Росії від SWIFT. На думку Куща, це стане початком прямого протистояння інтересів Сполучених Штатів та РФ.

Фактично, ми можемо побачити щось на кшталт іранського сценарію санкцій, який триває вже близько 40 років. Але в цьому також криється і проблема. Навіть попри такі тривалі санкції Іран продовжує свою політику.

– Відключення системи SWIFT, з урахуванням, що в Росії зараз ринкова економіка, не призведе до її руйнування. Воно призведе до видозмін. Іран перебуває під санкціями років 40. Рівень життя там не дуже високий, але за деякими параметрами економічного розвитку перевершує Україну. Тому відключення від SWIFT збільшить транзакційні додержання російського бізнесу і населення, призведе до великих технологічних незручностей, їм доведеться проводити операції через Китай… Але економіка не зупиниться. РФ втратить темп розвитку і здатність до модернізації, – говорить економіст.

Зиск для України

Хоча США запроваджує санкції проти Росії через безпосередньо вплив на неї, Україна може розцінювати ці дії як готовність союзників вдатися до нового тиску на державу-агресора, якщо ситуація на Донбасі виходитиме з-під контролю.

Особливо наших партнерів на континенті – НАТО і ЄС, – які позитивно оцінили нові санкції та закликали Росію зупинити агресивну поведінку, зокрема проти України, та виконувати свої міжнародні зобов’язання.

Наша найбільша надія нині – вплив санкцій на поведінку Росії на кордоні з Україною та на окупованих територіях. Навіть під час своєї промови Байден прив’язав обмеження до нашої держави.

– Байден сказав, що США могли ввести набагато жорсткіші санкції і прив’язав це до України. Вони дають сигнал Росії: ви можете зупинитися і почати деескалацію. Якщо ви цього не зробите – будуть наступні кроки з нашого боку. Росії можуть зробити боляче, і це було помітно з реакції представників зовнішньополітичного відомства РФ. Але натяк прозвучав наступний: будете наступати в Україні – отримаєте більше покарання. Починаючи з відключення від SWIFT і закінчуючи речами, які пов’язані з веденням економічної діяльності РФ, – пояснює Рейтерович.

Та Росія давно довела, що переслідуватиме виключно свої цілі, навіть попри зубожіння власного населення.

Питання в тому, як ситуацію оцінять в Кремлі. Якщо Путін побачить в цьому пряму загрозу своїм рейтингам, то деескалація можлива, але під “соусом перемоги”.

– Якщо ми побачимо певне зменшення тиску на РФ, то це відбуватиметься за рахунок Північного потоку-2, що залежатиме також від позиції парламенту США… З іншого боку, можуть бути домовленості з сирійського напрямку і договорів щодо зброї. Тут можуть створити простір для символічних перемог Росії, як це зробили з відміною проходу американських кораблів у Чорне море, – вважає Саакян.

Санкції США мають стати для Росії попередженням і сигналом про згуртованість всього світу не лише в питаннях власного захисту, але й підтримки України.

Реакція агресора може бути непередбачуваною, але Україна і світ готові до будь-якого сценарію. І чим далі заходитиме Росія – тим більше обмежень ми бачитимемо.

Питання в тому, де вона зупиниться. А це вже залежатиме від самих росіян і того, наскільки сильно в їхніх головах засіла пропаганда.