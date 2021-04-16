В Україні дещо знизилася вартість долара та євро. Станом на 16 квітня 2021 року Національний банк України встановив курс долара на рівні 27,95 грн за одиницю. Це на дві копійки менше, ніж у попередній банківський день.

Ціна на євро в Україні впала на одну копійку. Наразі вартість європейської валюти становить 33,46 грн.

Курс валют НБУ на 16 квітня 2021

$1 – 27,95 грн;

€1 – 33,46 грн;

1 польський злотий – 7,34 грн;

10 російських рублів – 3,64 грн.

Прогноз щодо курсу долара на п’ять років

Міжнародний валютний фонд дав прогноз щодо курсу американської валюти в Україні на найближчі п’ять років. На думку експертів, у 2021 році долар в Україні буде коливатися у межах 27,98 грн за одиницю.

Протягом наступних двох років долар може здешевшати до 27,59 грн. Детальніше про курс долара в Україні читайте на Фактах ICTV.