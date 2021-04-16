У п’ятницю 16 квітня погода в Україні буде дощовою та вітряною (7-12 м/c). Опади пройдуть в усіх регіонах, температура повітря вдень коливатиметься від +5 до +16.

Прогноз погоди в Україні на 16 квітня 2021

На півдні України дощитиме і вдень, і вночі. У денний час доби температура повітря становитиме +10, +13, вночі похолоднішає максимум до +4.

На сході також дощ, вдень +12,+16, вночі +5,+7. У північних регіонах очікується від +9 до +13, у нічний час доби температура повітря становитиме +4,+7. Опади у вигляді дощу пройдуть і вдень, і вночі.

На заході України прогнозують від +6 до +11 вдень, вночі від +2 до +6. У регіоні також дощитиме. У центральних районах теж опади, вдень від +8 до +13, у нічний час доби +4,+6.

У Києві очікується дощ, вдень стовпчик термометра показуватиме +10,+12, вночі – +5,+7.

Погода на Великдень

За прогнозом синоптика Леоніда Горбаня, погода на Великдень буде прохолодною. За його словами, у травні не варто очікувати звичної спеки.

Протягом місяця відбудеться декілька хвиль похолодання. Детальніше, якою буде погода на Великдень в Україні, дивіться на Фактах ICTV.