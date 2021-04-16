Favbet презентував ребрендинг, розроблений Banda

Компанія Favbet вирішила змінити ставлення суспільства до індустрії азартних ігор (гемблінгу), яка в Україні переживає системні зміни, пов’язані з легалізацією грального бізнесу.

До роботи залучили креативне агентство Banda. Спільна робота тривала півроку. Креативні команди презентували нове позиціювання Favbet, в основі якого європейський підхід: ставлення до гри як до розваги, а не способу заробітку.

Спеціалісти Banda надихалися ідеєю, що Favbet – це не просто гемблінгова платформа, а компанія, яка робить спорт видовищним, а клієнтський досвід від гри – унікальним.

Саме цю ідею втілено в стратегії, позиціюванні та новому візуальному стилі. Продовженням ребрендингу стане інформаційна кампанія з ключовим повідомленням: Будь всередині гри.



В основі рестайлінгу – кольори, що були з компанією понад 20 років, але стали насиченими та сучасними. Оновлений логотип – більш динамічний і гнучкий. Креативна команда використала два протилежних шрифти.

— Таке візуальне рішення символізує протистояння, що є основою спортивних змагань, – пояснюють у Banda.

У Favbet зазначають, що вони – відповідальна компанія, що виступає за культуру беттінгу (ставок на спортивні події), та очікують на позитивні зміни в ставленні суспільства до грального бізнесу.

На початку квітня Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала ліцензію компанії, що володіє популярним букмекерським брендом Favbet.

Favbet працює в декількох країнах і є партнером багатьох спортивних команд та змагань. Починаючи з сезону 2019/20, українська Прем’єр-ліга офіційно називається Favbet Ліга.