Міністерство оборони тримає на постійному контролі різними органами питання харчування військовослужбовців, якість продуктів харчування та організацію харчування Збройних Сил.

Водночас на сьогодні у всіх структурах працює механізм із заміни неякісних продуктів та ведення претензійної роботи.

Структура роботи всіх задіяних у процесі ланок вибудовується так, що їм буде невигідно постачати неякісні продукти у межах харчового забезпечення військ.

Про це 14 квітня на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки розповів заступник міністра оборони України Ігор Халімон, передає Армія.Інформ.

Одним з порушених питань на розгляді Комітету було обговорення організації харчування у Збройних Силах України.

– Питання харчування — це питання обороноздатності армії. Якщо військовий ситий, він має можливість виконувати свої обов’язки. Саме тому якість продуктів харчування та організація харчування Збройних Сил — питання, яке ми тримаємо на постійному контролі, — зазначив Ігор Халімон.

Водночас, за словами заступника міністра оборони, питанням контролю якості продуктів займаються відповідні посадовці як Міноборони, так і Збройних Сил.

До контролю якості залучаються Головна інспекція Міноборони, Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

А також – Департамент державних закупівель та постачання матеріальних засобів Міноборони спільно з Центральним управлінням контролю якості та командуванням Сил логістики ЗСУ, підрозділами ветеринарної медицини тощо.

Крім того, з метою оперативного виявлення порушень представники Міністерства оборони та заступник міністра особисто регулярно здійснюють планові та позапланові перевірки стану організації харчування.

Першою і головною ланкою контролю якості продуктів, що потрапляють на стіл військовослужбовців, є командири підрозділів, які безпосередньо відповідають за підпорядкований особовий склад.

Відповідні посадові особи військових частин мають здійснювати контроль кількості та якості продуктів, які постачаються, а також контролювати умови зберігання харчів та організацію приготування їжі.

У разі доставки неякісних продуктів їх мають повертати постачальнику.

За словами Ігоря Халімона, у Міноборони існує реально працюючий механізм із заміни неякісних продуктів та ведення претензійної роботи. Поки неякісний продукт замінюють, військовим готують інші страви з меню каталогу.

Вартість неякісних харчів відмінусовують від вартості привезених продуктів і не приймають на баланс частини. Але якщо в пасиві компанії накопичуються певні зауваження, вона ризикує бути оштрафованою за неналежне виконання зобов’язань.

В деяких випадках може бути розірваний договір. Тому компанія зацікавлена у постачанні якісних продуктів.

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