Надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) відкриває можливості для повернення миру. Адже реформ замало для припинення поширення російської агресії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському виданню La Repubblica.

– Сьогодні Україна потребує дій. І найкраще для цього – дати нам План дій щодо членства в НАТО, – заявив він.

Глава держави наголосив, що Збройні сили України стримують єдину агресію в Європі. Бійці вистояли вже більше семи років і постійно вдосконалюються.

– Це точно не секрет для тих наших друзів з НАТО, які приїжджають в Україну, беруть участь у спільних навчаннях з нашими військовими та проводять тренінги, – додав він.

За словами Зеленського, українці розуміють, що повинні відповідати стандартам НАТО. Тому в країні проводять усі необхідні реформи.

– Однак не можна зводити все лише до реформ, і особливо зараз, коли очевидно, що не вони здатні зупинити поширення російської агресії, – заявив він.

Окрім того, президент сказав, що для встановлення миру та для припинення поширення війни потрібно – реалістичність позицій, справедливість на переговорах та готовність виконувати ті зобов’язання, які беруть сторони.

– Україна пропонує саме такий підхід. Головне, щоб Росія робила те саме, – наголосив він.

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