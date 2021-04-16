Нині немає жодних підстав для запровадження воєнного стану в Україні.

Про це в ефірі одного із українських телеканалів заявив спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков.

– Станом на сьогодні підстав для запровадження воєнного стану поки що немає, – запевнив Дмитро Разумков.

Водночас, за його словами, Верховна Рада відстоюватиме інтереси України, якщо виникнуть питання щодо обороноздатності та захисту територіальної цілісності держави.

Загострення ситуації на Сході України

Через скупчення військ Росії біля східних кордонів України та на території окупованого Криму відносини між Москвою та Києвом загострилися.

Водночас західні партнери з ЄС та США підтримали Україну.

Детальніше про загострення ситуації на Сході України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: 4 канал

Фото: Верховна Рада