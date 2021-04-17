РФ зараз демонструє силу, підготовки до наступу немає – Наєв

Стягування російських військ до кордонів України є демонстрацією сил з боку Кремля.
Про це заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера на каналі Україна.
Наєв зазначив, що наразі українські війська не бачать ознак підготовки РФ до відкритого наступу.
За його словами, для того, щоб розпочати наступ, Росія має спочатку створити біля українського кордону ударні групи, яких наразі поблизу території України немає.
— Для (наступу – Ред.) біля державного кордону мають бути створені ударні групи, тобто війська мають бути вишикувані у бойовий порядок і приготуватися до наступу. Зараз таких ознак немає, ударні групи не створені, всі підрозділи у базових таборах та на полігонах здійснюють заходи підготовки, які називаються – демонстрація сили, – зазначив він.
Україна не піде в наступ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається піддаватися на залякування і провокації РФ на лінії розмежування на Донбасі.
Володимир Зеленський переконаний, що Росія використовує важіль тиску – політичного, мілітаризованого і психологічного.