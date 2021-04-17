РФ зараз демонструє силу, підготовки до наступу немає – Наєв

Стягування російських військ до кордонів України є демонстрацією сил з боку Кремля.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера на каналі Україна.

Наєв зазначив, що наразі українські війська не бачать ознак підготовки РФ до відкритого наступу.

За його словами, для того, щоб розпочати наступ, Росія має спочатку створити біля українського кордону ударні групи, яких наразі поблизу території України немає.