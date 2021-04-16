Пропозиція президента США Джо Байдена зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним правильна і вчасна.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу. На його думку, цей діалог міг би вирішити низку питань.

– Я вважаю, що це правильно (пропозиція Байдена зустрітися з Путіним, – Ред.). Це дуже вчасно і дуже важливо. Мені здається, що це могло б вирішити низку питань, тому що діалог між цими країнами повинен бути. Адже іноді, коли такі великі держави не розмовляють, страждають інші, – зазначив глава президент.

Зустріч Байдена і Путіна

13 квітня Джо Байден і Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої президент США запропонував президенту Росії зустрітися у третій країні.

Байден хоче зустрітися протягом найближчих місяців, щоб обговорити низку питань, які потрібно вирішити країнам.

ЗМІ повідомили, що вже чотири країни, серед яких Чехія, Фінляндія, Австрія та Ісландія, запропонували надати майданчик для зустрічі Байдена і Путіна.