У Києві оновили карту місцевих бомбосховищ

У Києві створили фонд захисних споруд цивільної оборони. Його завдання – укриття населення столиці від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру.

Водночас Київська міська державна адміністрація оновила інтерактивну карту столиці, на якій зображені місця з адресами підземних сховищ.

У КМДА зазначають, що керівники організацій та власники цих споруд за необхідності нададуть вільний доступ для укриття.

На інтерактивній карті доступні підземні сховища у всіх районах Києва. Деякі з них розташовані у закладах управління культури, шкільних та дошкільних навчальних закладах, а також у гуртожитках та закладах охорони здоров’я.

Також сховища розташовані у метрополітені, підвальних приміщеннях житлових будинків, підземних паркінгах та інших підземних спорудах.

КМДА підсвітили кольорами прапора Ізраїлю

Будівлю Київської міської державної адміністрації підсвітили кольорами прапора Ізраїлю до Дня незалежності цієї держави.

Світлова інсталяція тривала з вечора 14 квітня до 6.00 ранку 15 квітня. У КМДА зазначили, що співпраця з Ізраїлем дуже важлива, водночас Україна пишається тим, що у неї є такий надійний партнер як Ізраїль.