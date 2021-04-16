Україна та її збройні сили значно відрізняються від того, що було у 2014 році. Про це заявила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час брифінгу з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

За її словами, Україна стала більш боєздатною, ніж будь-коли з 2014 року. США занепокоєні активністю російських військ біля українських кордонів та допомагатимуть захищатися від агресії Росії.

– Наша робота спрямована на те, щоб перетворити ЗСУ на сили, які є оперативно сумісними зі стандартами НАТО.

Також тимчасово повірена у справах США підкреслила, що США можуть розглянути варіант збільшення присутності своїх військових в Україні.

– Ми постійно оцінюємо ситуацію і робимо оцінку потреб з українського боку. На постійній основі в Україні перебуває 160 військових американського континенту. І якщо за нашими оцінками потреби зміняться, ми це питання розглянемо.

Інтерв’ю Крістіни Квін

Раніше Крістіна Квін дала ексклюзивне інтерв’ю Фактам ICTV. Тимчасово повірена у справах США підкреслила, що адміністрація Джо Байдена демонструє прихильність до України.

Квін додала, що конфлікт на Донбасі неможливо вирішити без чесної позиції Росії. Детальне інтерв’ю Крістіни Квін дивіться у матеріалі.