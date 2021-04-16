PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Укрзалізниця назвала причину аварії Інтерсіті на Дніпропетровщині

Причиною сходження з рейок потяга Інтерсіті Київ – Запоріжжя 29 березня стало грубе порушення в утриманні верхньої будови колії, йдеться у результатах службового розслідування Укрзалізниці.

Укрзалізниця назвала причину аварії Інтерсіті на Дніпропетровщині

Шестеро працівників керівного складу Придніпровської залізниці будуть звільнені за недотримання вимог, прописаних у нормативних документах.

Читайте
У Єгипті зіткнулися два потяги: загинули понад 30 людей

А також за недотримання інструкцій щодо безпечної організації і виконання робіт та за те, що не вжили заборонних заходів у разі неможливості виконання необхідних ремонтних робіт.

– Укрзалізниця не терпітиме грубих порушень та службової недбалості у своїй роботі. Усі винні у цьому прикрому випадку понесуть заслужене покарання, – зазначив заступник голови Укрзалізниці Іван Юрик.

У пресслужбі Укрзалізниці повідомили, що підприємство вирішило розірвати трудовий договір із заступником директора регіональної філії Придніпровська залізниця.

Аварія Інтерсіті

29 березня неподалік селища Славгород, у Дніпропетровської області, зійшли з рейок шість вагонів потяга Інтерсіті №732, який курсував за маршрутом Київ – Запоріжжя.

На щастя, постраждалих у аварії немає, хоча у вагонах перебувало 88 пасажирів.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного транспорту.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка