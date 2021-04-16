Причиною сходження з рейок потяга Інтерсіті Київ – Запоріжжя 29 березня стало грубе порушення в утриманні верхньої будови колії, йдеться у результатах службового розслідування Укрзалізниці.

Шестеро працівників керівного складу Придніпровської залізниці будуть звільнені за недотримання вимог, прописаних у нормативних документах.

А також за недотримання інструкцій щодо безпечної організації і виконання робіт та за те, що не вжили заборонних заходів у разі неможливості виконання необхідних ремонтних робіт.

– Укрзалізниця не терпітиме грубих порушень та службової недбалості у своїй роботі. Усі винні у цьому прикрому випадку понесуть заслужене покарання, – зазначив заступник голови Укрзалізниці Іван Юрик.

У пресслужбі Укрзалізниці повідомили, що підприємство вирішило розірвати трудовий договір із заступником директора регіональної філії Придніпровська залізниця.

Аварія Інтерсіті

29 березня неподалік селища Славгород, у Дніпропетровської області, зійшли з рейок шість вагонів потяга Інтерсіті №732, який курсував за маршрутом Київ – Запоріжжя.

На щастя, постраждалих у аварії немає, хоча у вагонах перебувало 88 пасажирів.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного транспорту.