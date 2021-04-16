Укрзалізниця анонсувала запуск додаткових 11 потягів на Закарпаття до Великодню та травневих свят.

Про це повідомив заступник виконувача обов’язків голови правління Укразалізниці Іван Юрик.

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Юрик також нагадав, що у Закарпатській області нещодавно скасували червону зону і тепер туди регулярно курсують 12 потягів далекого сполучення.

Запуск 11 додаткових рейсів Юрик анонсував 16 квітня на брифінгу у парламенті.

– Очікуються травневі, пасхальні свята, тому хочу анонсувати, що ми будемо запускати додаткових 11 потягів в Закарпаття, – зазначив посадовець.

Додаткові рейси подорожуватимуть до Ужгорода, Рахова, Ковеля, Чернівців, Миколаєва, Маріуполя, Костянтинівки, Івано-Франківська, Одеси та Львова.

Додаткові потяги на Західну Україну

Відсьогодні починає курсувати потяг сполученням Львів – Ужгород, який був скасований ще рік тому.

Потяг відбуватиме о 05.13 з Ужгорода, кожного дня, крім середи та прибуватиме до Львова о 10.59.

У зворотньому напрямку поїзд також курсуватиме щодня, окрім вівторка. Відправлення зі Львова о 16.37, а прибуття до Ужгорода о 22.22.

Ціна квитків стартує з 75 грн.