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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Від Covid-19 помер очільник Подільського району Києва Віктор Смирнов

Від ускладнень, які викликав коронавірус, помер очільник Подільського району Києва Віктор Смирнов.

Від Covid-19 помер очільник Подільського району Києва Віктор Смирнов

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

– Понад три тижні лікарі боролися за його життя. Але, через ускладнення від хвороби, медицина, на жаль, не перемогла, – зазначив Кличко.

Віктор Смирнов сім років працював у Подільській райдержадміністрації, останніх три роки очолював її.

– Навіть з лікарні намагався працювати дистанційно. Ті, хто знав Віктора Смирнова, пам’ятатимуть його як чоловіка високого зросту, з великим добрим серцем і по-дитячому щирою усмішкою, – додав очільник столиці.

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