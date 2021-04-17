Від Covid-19 помер очільник Подільського району Києва Віктор Смирнов

Від ускладнень, які викликав коронавірус, помер очільник Подільського району Києва Віктор Смирнов.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

– Понад три тижні лікарі боролися за його життя. Але, через ускладнення від хвороби, медицина, на жаль, не перемогла, – зазначив Кличко.

Віктор Смирнов сім років працював у Подільській райдержадміністрації, останніх три роки очолював її.

– Навіть з лікарні намагався працювати дистанційно. Ті, хто знав Віктора Смирнова, пам’ятатимуть його як чоловіка високого зросту, з великим добрим серцем і по-дитячому щирою усмішкою, – додав очільник столиці.