Вітром надуло: у Києві мотоцикліст їздив містом з жіночою білизною на номері

У Києві мотоцикліст приліпив на номерний знак жіночу білизну. Копи жарт не оцінили і оштрафували водія.
Про це розповіли у прес-службі Патрульної поліції Києва.
– Патрульні майже щодня виявляють водіїв, які приховують свій номерний знак на авто: зафарбовують, клеять плівки та інші речі. Мотоцикліст, якого помітили інспектори на вулиці Олени Теліги, все-таки зумів здивувати, – зазначили у поліції.
Водій приліпив на табличку з номерним знаком жіночу білизну. Чоловік намагався запевнити копів, що доволі інтимний предмет йому вітром надуло.
Проте поліцейські у це виправдання не повірили й оштрафували водія на 850 грн за ч. 6 ст. 121 КУпАП.
У Києві пасажир заблокував рух трамвая
Наприкінці березня у Києві чоловік через відсутність маски заблокував рух трамвая. Інцидент стався на Троєщині.
Випадкові перехожі помітили, що хлопець без маски вийшов з трамваю, став на колію і почав повільно йти прямо перед ним.
Водій трамвая у цей час постійно сигналив, щоб зігнати чоловіка з колії.