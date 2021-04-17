Вітром надуло: у Києві мотоцикліст їздив містом з жіночою білизною на номері

У Києві мотоцикліст приліпив на номерний знак жіночу білизну. Копи жарт не оцінили і оштрафували водія.

Про це розповіли у прес-службі Патрульної поліції Києва.

– Патрульні майже щодня виявляють водіїв, які приховують свій номерний знак на авто: зафарбовують, клеять плівки та інші речі. Мотоцикліст, якого помітили інспектори на вулиці Олени Теліги, все-таки зумів здивувати, – зазначили у поліції.

Водій приліпив на табличку з номерним знаком жіночу білизну. Чоловік намагався запевнити копів, що доволі інтимний предмет йому вітром надуло.

Проте поліцейські у це виправдання не повірили й оштрафували водія на 850 грн за ч. 6 ст. 121 КУпАП.

У Києві пасажир заблокував рух трамвая

Наприкінці березня у Києві чоловік через відсутність маски заблокував рух трамвая. Інцидент стався на Троєщині.

Випадкові перехожі помітили, що хлопець без маски вийшов з трамваю, став на колію і почав повільно йти прямо перед ним.

Водій трамвая у цей час постійно сигналив, щоб зігнати чоловіка з колії.