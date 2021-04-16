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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Зеленський: Не думаю, що я той, кого очікував Путін на посаді президента

Президент Росії Володимир Путін не очікував на посаді президента України такого лідера, як Володимир Зеленський.

володимир зеленський

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю одному із французьких видань.

– Я не думаю, що я той, кого він (Путін, – Ред.) очікував. Тому що я – про рівноправність в усьому. Про рівноправність духу, рівноправність відносин.

Окупована територія України, підтримка бойовиків – це не рівноправність. Тут зайшли на нашу територію. Тут до мене в квартиру зайшли якісь гості, яких я точно не запрошував, – сказав президент.

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Зеленський про розмову з Путіним

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що він намагався провести телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, коли на Донбасі загинуло четверо українських військових.

Він подав відповідний запит, але відповіді від Кремля так і не отримав. На думку Володимира Зеленського, це є показником того, чи дійсно Росія хоче завершити війну.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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