Зеленський: Не думаю, що я той, кого очікував Путін на посаді президента

Президент Росії Володимир Путін не очікував на посаді президента України такого лідера, як Володимир Зеленський.
Про це Зеленський розповів в інтерв’ю одному із французьких видань.
– Я не думаю, що я той, кого він (Путін, – Ред.) очікував. Тому що я – про рівноправність в усьому. Про рівноправність духу, рівноправність відносин.
Окупована територія України, підтримка бойовиків – це не рівноправність. Тут зайшли на нашу територію. Тут до мене в квартиру зайшли якісь гості, яких я точно не запрошував, – сказав президент.
Зеленський про розмову з Путіним
Напередодні Володимир Зеленський заявив, що він намагався провести телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, коли на Донбасі загинуло четверо українських військових.
Він подав відповідний запит, але відповіді від Кремля так і не отримав. На думку Володимира Зеленського, це є показником того, чи дійсно Росія хоче завершити війну.