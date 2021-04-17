Представники ЄС вирушать на Донбас

Представники Європейського союзу вирушать з візитом на Донбас, а супроводжуватиме їх заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Про це повідомляє прес-служба українського парламенту.

Наступного тижня Донбас відвідають віце-маршал Польщі Малгожата Госєвська та віце-спікер Сейму Литви Паулюс Саударґас.

Під час зустрічі політики обговорять низку питань, зокрема можливість якнайшвидшого врегулювання військового конфлікту між Україною і Росією.

За словами Стефанчука, цей візит на Донбас є свідченням підтримки України.

Кулеба про ескалацію на кордоні

15 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що загострення ситуації на російсько-українському кордоні коштуватиме Росії занадто дорого.

РФ розраховує на появу іноземних бойових підрозділів в Україні, щоб отримати привід для наступу.

Дмитро Кулеба підкреслив, що виступає проти такого варіанту розвитку подій на російсько-українському кордоні.