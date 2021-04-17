В Україні 17 квітня почали вакцинувати від коронавірусу співробітників органів системи Міністерства внутрішніх справ. Правоохоронців щеплюватимуть препаратом CoronaVac.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Першими вакцинуватимуть працівників, які найбільше контактують з людьми:

гарнізони аеропортів Бориспіль та Жуляни;

підрозділи Нацгвардії у зоні ООС;

працівників громадської безпеки;

підрозділи патрульної поліції.

Далі щеплюватимуть усіх співробітників системи МВС:

Нацполіцію;

ДСНС;

Нацгвардію;

прикордонну службу;

Сервісні центри;

вищі навчальні заклади;

експертну службу;

співробітників МВС.

Також медики вакцинуватимуть родини співробітників МВС. Загалом разом із родинами в правоохоронній системі планують щепити близько 800 тис. осіб.

За словами Авакова, щеплення добровільні, але це необхідно зробити для тих, хто перебуває у зоні ризику, виконуючи професійні обов’язки.

Міністр зазначив, що жодна вакцина не дає стовідсоткової гарантії того, що людина не захворіє. Проте, вакциновані переносять захворювання у більш легкій формі.

Вакцинація українських спортсменів

В Україні у квітні вакцинуватиму від Covid-19 спортсменів. МОЗ надав квоту на препарат проти коронавірусу.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт наголосив, що вакцинація – це особисте бажання кожного спортсмена.