Український військовий отримав осколкове поранення внаслідок обстрілу російсько-окупаційними військами.

Стан захисника – середнього ступеня важкості.

Протягом доби 17 квітня було зафіксовано 17 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Неподалік селища Новомихайлівка противник відкривав вогонь у бік українських позицій із протитанкової гармати МТ-12.

Біля Майорська, Новгородського, Зайцевого, Південного, Шумів та Луганського здійснено обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Пісків, Широкиного, Авдіївки та Водяного, що на Донеччині, ворог вів обстріл із підствольних, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Станом на 7.00 18 квітня вже зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Російські окупанти відкривали вогонь із підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Авдіївки.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Упродовж доби підрозділи поліції зведених загонів перевірили 4 217 транспортних засоби та 5 101 особу.

До територіальних підрозділів на причетність до збройних формувань РФ та її найманців доставлено дві особи. Виявлено 68 адміністративних правопорушень.

За вказаний період поліцейські розкрили 14 злочинів.

Через контрольний пункт в’їзду-виїзду Станиця Луганська на тимчасово окуповану територію України прослідувало 693 особи, на підконтрольну Україні територію прибуло 596 осіб.

Представники ЄС вирушать на Донбас

17 квітня стало відомо відомо про те, що представники ЄС вирушать на Донбас.

Віце-маршала Польщі Малгожату Госєвську та віце-спікера Сейму Литви Паулюса Саударґаса супроводжуватиме заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Під час зустрічі політики обговорять можливість якнайшвидшого врегулювання військового конфлікту між Україною та Росією.

Джерело: Штаб ООС