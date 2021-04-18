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Факти / Україна
Марія Степанюк |

На Донбасі загинув український військовий внаслідок обстрілу бойовиків

Внаслідок обстрілу російських найманців загинув український військовослужбовець.

Донбас, ООС

Ще один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативну надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Бойовики відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів по українських позиціях.

— В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, збройні формування РФ вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

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Вранці, 18 квітня, стало відомо, що ще один український військовий отримав осколкове поранення внаслідок обстрілу російсько-окупаційними військами. Стан захисника – середнього ступеня важкості.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання Схід

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