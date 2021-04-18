Погода на 18 квітня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 18 квітня в Україні буде по-весняному теплою, у більшості областей очікується сонце і мінлива хмарність.

Вітер переважно південно-східний, його швидкість досягне 3-8 м/с.

Детальніше про погоду в Україні 18 квітня – у матеріалі Фактів ICTV.

На Сході в усіх областях сонячно: нічна температура до 6°, вдень подекуди до 15°.

На Заході тепло, дощі очікуються в Івано-Франківській, Чернівецькій і Закарпатській областях: денна температура становитиме до 14°, вночі до 6°.

На Півдні тепло і безхмарно: синоптики прогнозують, що вдень термометри покажуть до 15°, вночі до 8°.

На Півночі дощі пройдуть на Сумщині, Чернігівщині і Житомирщині: вдень подекуди до 13°, вночі до 6°.

У Центрі сонячно і тепло: вночі до 5°, вдень до 14°.

У Києві синоптики прогнозують до 13° вдень, ввечері стовпчик термометра знизиться до 5°. Можливі дощі.

Погода в Україні у квітні 2021

У 2021 році погода в Україні у квітні буде помірно весняною.

Теплі дні чергуватимуться з прохолодними, коли температура повітря становитиме максимум +6.

У другій половині квітня синоптики прогнозують рясні дощі в усіх областях.