19 квітня Рада ЄС у закордонних справах розгляне питання загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях та довкола кордонів України.

До обговорення долучаться міністри закордонних справ усіх 27 держав-членів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який візьме участь в онлайн-засіданні на запрошення представника ЄС Жозепа Борреля, ознайомить колег із Європейського Союзу із актуальною безпековою ситуацією.

Також міністр МЗС запропонує низку практичних кроків задля зміцнення дієвої підтримки України з боку ЄС.

Загострення ситуації на Донбасі

15 квітня пріоритетним питанням засідання Ради нацбезпеки та оборони України було загострення ситуації на Донбасі.

Це питання обговорювали таємно, тому подробиць президент України Володимир Зеленський не розголошував.

Загалом на засідання РНБО було винесено сім запитань.