Станом на понеділок, 19 квітня, курс гривні в обмінних пунктах Києва щодо американського долара дещо знизився, нині він – 28,08 грн/$.

Щодо євро, то українська валюта залишилася на рівні показника попереднього дня – 33,60 грн/€.

Продати долар у середньому можна за курсом 27,85 грн, євро – 33,24 грн.

Водночас НБУ 19 квітня встановив курс долара в Україні на рівні 27,97 грн/$.

Євро коштує 33,52 грн/€.

Курс долара в Україні

Економічні експерти прогнозували, що у квітні в Україні не варто очікувати значних коливань курсу американскьої валюти.

Хоча пандемія коронавірусу, запровадження жорстких карантинних обмежень можуть відобразитися на цьому процесі.

Більше новин про курс долара в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: УНІАН, НБУ