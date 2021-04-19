Станом на понеділок, 19 квітня, курс гривні в обмінних пунктах Києва щодо американського долара дещо знизився, нині він – 28,08 грн/$.
Щодо євро, то українська валюта залишилася на рівні показника попереднього дня – 33,60 грн/€.
Продати долар у середньому можна за курсом 27,85 грн, євро – 33,24 грн.
Водночас НБУ 19 квітня встановив курс долара в Україні на рівні 27,97 грн/$.
Євро коштує 33,52 грн/€.
Курс долара в Україні
Економічні експерти прогнозували, що у квітні в Україні не варто очікувати значних коливань курсу американскьої валюти.
Хоча пандемія коронавірусу, запровадження жорстких карантинних обмежень можуть відобразитися на цьому процесі.
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