Кілька центральних і західних областей України близькі до виходу з червоної зони карантину. Про це під час селекторної наради у президента повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Однак, за його словами, ситуація з коронавірусом у Києві залишається складною. Також Денис Шмигаль додав, що за минулий тиждень по всій Україні захворіло на 14 тис. менше людей, ніж за попередній.

– Показники завантаженості ліжок за останні три тижні покращилися. Тижневі показники також демонструють стабільність. Що стосується кількості активних хворих, то динаміка зростання зменшилася, – повідомив прем’єр.

Крім того Денис Шмигаль зазначив, що держава готується до святкування Великодня в умовах пандемії, а президент Володимир Зеленський закликав українців бути розважливими.

Карантинне зонування

Станом на 19 квітня обмеження червоної зони карантину діють у Києві та ще 12 областях України.

Серед них Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька й Чернігівська області.

Ще дев’ять регіонів перебувають у помаранчевій зоні і три – у жовтій.