Із нагоди 35-ої річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС у 2021 році певні категорії киян отримають матеріальну допомогу в розмірі від 600 до 1 тис. грн.

Відповідне розпорядження № 891 оприлюднено на офіційному сайті міської влади.

Фінансову допомогу в розмірі 1 тис. грн виплачуватимуть:

дітям з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою;

дітям-сиротам, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які втратили одного чи обох батьків;

особам з інвалідністю I групи, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, які належать до 1-ої категорії постраждалих.

Також таку допомогу в розмірі 700 грн нададуть:

особам, які належать до 1-ої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

дружинам/чоловікам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Допомогу в розмірі 600 грн отримають особи, які належать до 2-ої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Виплати здійснюватимуть за рахунок коштів київської програми Турбота. Назустріч киянам. Їх надсилатимуть людям на електронні муніципальні картки Картка киянина.

Водночас пільговикам, які отримують виплати через Укрпошту, зможуть надати допомогу у відділеннях установи або ж доставити разом із пенсією.

Якщо людина померла, то матеріальну виплату отримають члени її сім’ї.

Окрім того, особам, які одночасно належать до кількох категорій, виплачуватимуть допомогу в більшому розмірі.

Загалом матеріальну допомогу отримують 48,9 тис. людей.

Кабмін виділив кошти на підтримку безпеки енергоблоків ЧАЕС

У березні Кабмін виділив майже 1,4 млрд грн на підтримку безпеки енергоблоків Чорнобильської атомної електростанції.

Також уряд визначив заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації ЧАЕС.

26 квітня 2021 року в Україні відзначатимуть 35 років з дня трагедії на Чорнобильській атомній електростанції.