Погода на тиждень в Україні з 19 по 23 квітня

Синоптики прогнозують похмурий тиждень і короткочасні дощі із 19 до 23 квітня.

У понеділок, 19 квітня, небо затягнеться хмарами на всій території країни.

На заході температура повітря становитиме від +11 до +15 вдень та від +3 до +6 вночі. На Закарпатті, Львівщині та Тернопільщині дощитиме.

На сході та на півночі у понеділок мінлива хмарність, температура від +13 до +15 вдень та від +4 до +7 вночі .

У центральних областях та на півдні хмарно, але без опадів. Вдень температура повітря становитиме від +11 до +15, а вночі від +3 до +6, без опадів.

У вівторок, 20 квітня, синоптики прогнозують дощі по всій Україні, температура повітря вдень становитиме від +9 до +14 на сході, від +10 до +13 на півдні, від +10 до +13 у центральних та північних регіонах та від +9 до +15 у західних областях.

Вночі стовпчик термометра опуститься до +3 – +6.

У середу, 21 квітня, погода у різних частинах країни сильно відрізнятиметься.

На заході та у центральних областях дощитиме, температура повітря становитиме від +11 до +14 вдень, від +3 до +5 вночі.

На сході, півночі та півдні очікується мінлива хмарність. Температура повітря вдень від +11 до +15, вночі – від +3 до +9, без опадів.

У четвер, 22 квітня, в Україні потеплішає, але сонце весь день ховатиметься за хмарами.

Температура повітря по всій території, крім півдня, становитиме від +14 до +19 вдень та від +4 до +6 вночі, подекуди дощитиме.

На сході сонце деколи виглядатиме з-за хмар, температура повітря вдень від +14 до +18, вночі від +4 до +8, невеликі дощі очікуються лише у Херсонській області.

На кінець тижня погода знову погіршиться, дощитиме на всій території країни, окрім півдня та частини східних областей.

У п’ятницю, 23 квітня, температура повітря на Заході становитиме від +9 до +16 вдень та від +4 до +7 вночі.

У центральних та північних регіонах температура становитиме від + 14 до +18 вдень та від +4 до +7 вночі.

На сході та півдні без опадів та хмар, температура повітря вдень від +16 до +18, а вночі від +5 до +8.

Погода навесні 2021

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