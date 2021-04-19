Ми не боїмося: ПЦУ закликала РФ зупинитися і покаятися

Православна церква України звернулася до українських вірян на тлі російської агресії на Сході.

Головною метою стягнення російських військ під кордон є залякування українського суспільства Кремлем, вважають у ПЦУ.

– Ми не боїмося! – наша відповідь на цей черговий агресивний намір російської влади. “Душу й тіло ми положим за нашу свободу” – не просто речення з гімну України. Це переконання – одна з ключових рис української політичної нації, виплекана від часів княжої Київської держави, утверджена у визвольних змаганнях козацької доби та ХХ століття, – зазначає ПЦУ.

Синод наголошує, що українці не зазіхають на чуже, а лише прагнуть миру та порозуміння з усіма.

Також ПЦУ закликала Росію до деескалації та покаяння.

– Тож доки ще не прийшло на вас остаточне покарання за невинно пролиту кров – зупиніться, покайтеся, загладьте свою провину припиненням війни та згодою на справедливий мир, – звертається до РФ Синод.

У своєму зверненні ПЦУ подякувала усім країнам, що підтримують Україну і закликають Росію зупинитися.

Звернення Митрополита Епіфанія

16 квітня Митрополит Православної церкви України Епіфаній також звернувся до українців і запевнив, що в Україні обов’язково настане мир.

На думку Епіфанія, Росія намагається посіяти у світі вірус страху, провокує та збільшує психологічний тиск.