Нарощування військ РФ біля кордонів України: Подоляк пояснив мету Росії

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія намагається нагнітати сильну нервозність в Україні та в усьому світі.

За його словами, Російська Федерація також намагається змусити Україну визнати незаконну окупацію частини Донецької та Луганської областей.

– Ми бачимо спроби домогтися від України визнання ніби “миром” тієї окупації, яка є в Донецьку та Луганську. Тобто змусити Україну прийняти те, що там є. Але це точно не може спрацювати, – розповів політик.

Подоляк також зазначив, що з кожним днем ​​наростає увага світу до ситуації на Донбасі та нарощування військ РФ біля кордонів України. За його словами, цей фактор працює на нашу користь.

Нарощування військ РФ

В кінці березня стало відомо, що Росія стягує війська біля кордонів України. За словами головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, таким чином Російська Федерація демонструє те, що вона не забула про свої незаконні плани з 2014 року.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова до будь-яких провокацій зі сторони РФ. У НАТО та Євросоюзі повністю підтримали суверенітет і територіальну цілісність України.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон також закликали Росію відвести війська від кордонів України.