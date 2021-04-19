Загиблий під час обстрілів на Донбасі 18 квітня 2021 року військовий був солдатом з Грузії.
Його ім’я оприлюднили на офіційній сторінці Закарпатської облдержадміністрації у Facebook.
– Унаслідок ворожого вогню загинув боєць 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, старший солдат Давід Шартава, – пише прес-служба ОДА.
Водночас ЗМІ повідомляють, що Давид (Дато) Шартава – грузин з Тбілісі. До Збройних сил України він потрапив у складі Грузинської легіону.
Смерть військового на Донбасі
18 квітня 2021 року у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід окупанти порушили режим тиші.
Один військовий загинув, другий – отримав осколкове поранення.
Детальніше про ситуацію на Донбасі читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.
Джерело: Закарпатська ОДА, Новинарня
Фото: ООС