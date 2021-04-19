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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

Названо ім’я військового, який загинув під час обстрілів на Донбасі

Загиблий під час обстрілів на Донбасі 18 квітня 2021 року військовий був солдатом з Грузії.

Донбас, ООС

Його ім’я оприлюднили на офіційній сторінці Закарпатської облдержадміністрації у Facebook.

– Унаслідок ворожого вогню загинув боєць 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, старший солдат Давід Шартава, – пише прес-служба ОДА.

Водночас ЗМІ повідомляють, що Давид (Дато) Шартава – грузин з Тбілісі. До Збройних сил України він потрапив у складі Грузинської легіону.

Смерть військового на Донбасі

18 квітня 2021 року у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід окупанти порушили режим тиші.

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На Донбасі загинув український військовий внаслідок обстрілу бойовиків

Один військовий загинув, другий – отримав осколкове поранення.

Детальніше про ситуацію на Донбасі читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Закарпатська ОДА, Новинарня

Фото: ООС

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