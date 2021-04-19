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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Наташа Тарчевська |

Обвалився до мінімуму майже за місяць: вартість біткоїна 19 березня

Вартість біткоїна 19 квітня обвалилася до мінімуму майже за місяць. Востаннє таку ціну фіксували ще наприкінці березня.

Обвалився до мінімуму майже за місяць: вартість біткоїна 19 березня

Зазначається, що падіння біткоїна почалося ще в неділю, 18 квітня. Тоді вартість одного біткоїна склала до $52 148.98.

Станом на ранок 19 квітня один біткоїн коштує $56,840.70. Як вважають експерти, криптовалюта відіграла лише частину втрат.

Швидке падіння біткоїназа один день є показником того, що ринок криптовалюти у світі залишається надзвичайно мінливим.

За цей час також впала вартість на криптовалюти Dogecoin та Ethereum.

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Курс валют в Україні

19 квітня Національний банк підняв курс долара і євро до української гривні.

В понеділок НБУ встановив курс 27,97 грн/1$ та 33,52/1€.

Порівняно з вихідними, ціна на польський злотий та російський рубль теж зросла.

Джерело: Forbes

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