У столичному Свято-Михайлівському Видубицькому монастирі 19 квітня пройшла церемонія прощання з політичним та громадським діячем Володимиром Яворівським.

– Володимир Яворівський – поборник всього українського. Він любив та захищав українську мову та культуру. Це велика втрата для України та всіх нас. Кажуть, що незамінних людей не існує, але Володимир Яворівський незамінний, – зазначила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

На церемонії прощання, окрім Денисової, були присутні очільник Верховної Ради Дмитро Разумков, глава партії Батьківщина Юлія Тимошенко та багато інших політиків та діячів культури.

Поховали Володимира Яворівського на Байковому кладовищі в Києві.

Смерть Володимира Яворівського

17 квітня на 79 році життя помер Володимир Яворівський – письменник, громадський діяч, лауреат Шевченківської премії та нардеп кількох скликань.

Причина смерті Яворівського поки залишається невідомою.