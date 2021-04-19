Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова протистояти російській агресії, як політико-дипломатичним, так і військовим шляхом.

Кулеба зазначив, що Київ почав активно консолідувати міжнародну підтримку від початку стягування російських військ до українських кордонів.

Читайте РФ перекинула у Чорне море артилерійські та десантні кораблі

На думку міністра, єдність міжнародної коаліції на підтримку України здатна демотивувати РФ.

– Досвід 2014 року навчив кільком простим істинам. Перша: від Росії можна очікувати всього, що завгодно. Друга: прогнозуючи дії Росії, треба бути готовими заздалегідь і не дати заскочити себе зненацька. Ми цей досвід добре засвоїли, – розповів Кулеба.

Також очільник МЗС наголосив, що на відміну від 2014 року, у 2021 і Україна, і країни світу готові до будь-яких провокацій Росії і не дадуть зненацька себе захопити.

Агресія РФ на Сході України

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що західні країни не дозволять Росії провести нові воєнні операції в Україні.

На думку Макрона, наразі західним країнам необхідно досягти довіри у цьому питанні.