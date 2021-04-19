Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова протистояти російській агресії, як політико-дипломатичним, так і військовим шляхом.
Кулеба зазначив, що Київ почав активно консолідувати міжнародну підтримку від початку стягування російських військ до українських кордонів.
На думку міністра, єдність міжнародної коаліції на підтримку України здатна демотивувати РФ.
– Досвід 2014 року навчив кільком простим істинам. Перша: від Росії можна очікувати всього, що завгодно. Друга: прогнозуючи дії Росії, треба бути готовими заздалегідь і не дати заскочити себе зненацька. Ми цей досвід добре засвоїли, – розповів Кулеба.
Також очільник МЗС наголосив, що на відміну від 2014 року, у 2021 і Україна, і країни світу готові до будь-яких провокацій Росії і не дадуть зненацька себе захопити.
Агресія РФ на Сході України
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що західні країни не дозволять Росії провести нові воєнні операції в Україні.
На думку Макрона, наразі західним країнам необхідно досягти довіри у цьому питанні.