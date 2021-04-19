Україна оголосила одного з радників посольства РФ персоною нон ґрата

Міністерство закордонних справ України направило ноту про оголошення одного з радників посольства РФ в Києві персоною нон ґрата, бо його діяльність несумісна з дипломатичним статусом.

– Він повинен залишити територію нашої держави протягом 72 годин. Нині також вирішується питання про повернення в Україну українського консула із Санкт-Петербурга, – зазначив прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко.

Це відповідь України на затримання українського дипломата у Петербурзі (Росія).

Затримання консула в Росії

Ввечері 16 квітня в Санкт-Петербурзі затримали українського консула Олександра Сосонюка.

Його звинуватили у шпигунстві, а після заяви МЗС РФ почали готувати до висилки з країни.

За даними ФСБ, дипломат отримував інформацію із закритих баз даних правоохоронних органів Росії.