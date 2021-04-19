В Івано-Франківську за подвійне громадянство звільнено чиновників з доступом до держтаємниці

В Івано-Франківську співробітники контррозвідки СБУ виявили подвійне громадянство у трьох місцевих чиновників.

Порушниками виявилися заступник директора одного з департаментів ОДА, а також співробітники обласного геокадастру і Пенсійного фонду.

У всіх трьох чиновників, які мали доступ до секретної інформації, зокрема даних, що стосуються оборонної сфери, виявлені паспорти суміжних країн ЄС.

Станом на 19 квітня фігурантів справи вже звільнено з державної служби.

Двоє з них намагались оскаржити відповідне рішення, однак Верховний суд підтвердив законність їхнього зміщення з посади.

У спецслужбі також нагадали, що відповідно до закону України про державну службу чиновник, у якого буде виявлено паспорт іноземного громадянина, підлягає звільненню в триденний термін.

Закон про подвійне громадянство

4 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ №85 / 2021, яким ввів в дію рішення РНБО від 26 лютого.

Документ передбачає оновлення законодавства країни в сфері подвійного громадянства.

Уряд має протягом двох місяців проаналізувати відповідні нормативно-правові акти, а вже через півроку представити на розгляд парламенту проект необхідних змін до законодавства.