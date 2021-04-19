Наприкінці березня Акціонерне товариство Одеський припортовий завод оголосило про проведення нового конкурсу для вибору постачальника газу.

Нові умови конкурсу дозволять гарантувати повне завантаження виробничих потужностей підприємства, а також зростання вартості об’єкта напередодні процедури приватизації.

Про це написав економічний експерт Віктор Скаршевський у статті для інтернет-видання Кореспондент.

За словами Скаршевського, це буде вже третя спроба провести конкурс на постачальника природного газу для підприємства, що виробляє карбамід та аміак.

Попередні спроби навесні та влітку минулого року закінчилися безрезультатно. Нові умови конкурсу дозволять уникнути повторення ситуації минулорічної давнини, переконаний експерт.

– Звертає на себе увагу новий перелік умов, висунутих до майбутніх учасників. Він істотно розширився порівняно з умовами попередніх двох конкурсів 2020 року. Також висунуті жорсткі антикорупційні вимоги, – пише у своєму блозі Скаршевський.

За словами Скаршевського, майбутній учасник конкурсу для роботи з ОПЗ повинен буде пред’явити антикорупційну програму і призначити антикорупційного уповноваженого.

Зроблено це для недопущення повернення заводу під прямий або опосередкований контроль олігархічних груп і мінімізації ризиків роботи з комерційним структурами, що мають непрозору структуру власності.

Учасниками нового конкурсу, що складатиметься з трьох етапів, стануть компанії MONTECH S.R.O., Ніка-Агротрейд, Євроенерготрейд, Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг, Агро Газ Трейдинг, Торговий дім Сокар Україна, а також Юг-Газ.

Нові умови конкурсу передбачають зростання вартості оплати виготовленої продукції, а також потенційних об’ємів постачання газу, зауважив Віктор Скаршевський.

Як уточнив експерт, оскільки ОПЗ має можливості для нарощування обсягів виробництва, збільшена норма поставок газу, яку повинен щомісяця забезпечити давалець.

За умови роботи двох агрегатів з виробництва карбаміду і двох аміачних агрегатів давалець повинен щомісячно поставляти 100-120 млн кубометрів газу, що дозволить провести до 52 тис. тонн товарного аміаку і більше 85 тис. тонн карбаміду.

Новий постачальник газу почне працювати з ОПЗ з 1 травня.

Скаршевський зазначає, що вже найближчим часом стане відомо ім’я нового давальця для ОПЗ.

В результаті ОПЗ повинен отримати гарантію завантаження виробничих потужностей, а держава як власник заводу – зростання капіталізації ОПЗ напередодні старту великої приватизації.

Одеський припортовий завод входить до переліку об’єктів великої приватизації.

Минулоріч підприємство сплатило понад 600 млн гривень податків та зборів, повернувши статус великого платника податків, рентабельність ОПЗ склала 20%.

Завод працевлаштував 349 працівників, а середнє зростання зарплат для співробітників підприємства склало 8%.

Річний тариф на газ запрацює з 1 травня

На засіданні 7 квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила постанову, якою запроваджуються річні тарифи на газ для побутових споживачів з 1 травня 2021 року.

Цей тариф діятиме протягом року – з 1 травня 2021-го до 30 квітня 2022-го.