PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Як подати показники лічильників через Приват24
Факти / Україна / Суспільство
Дарина Реготун |
Як подати показники лічильників через Приват24

Як подати показники лічильників через Приват24

Подати показники лічильників можна різними способами. Це можна зробити з допомогою СМС, дзвінка до постачальників або через популярний банківський додаток Приват24.

Можливо це тоді, коли сплачуєте рахунки за комунальні послуги. Тому Факти ICTV розкажуть вам, як подати показники лічильників через Приват24.

Крок 1. Перейдіть на додаток Приват24

Перейти на додаток Приват24 ви можете з будь-якого пристрою. Це зручно робити і з телефона, і з комп’ютера.

Зареєструйтесь на порталі або увійдіть в особистий кабінет.

Крок 2. Перейдіть до сплати комунальних послуг

Коли ви зайдете у додаток, то на головній сторінці вам потрібно знайти розділ Платежі. Потім натисніть на підрозділ Комунальні платежі.

Як подати показники лічильників через Приват24 – Інструкція

Крок 3. Створіть квитанцію для сплати компослуг

Далі ви маєте ввести населений пункт, у якому проживаєте, та IBAN, ЄДРПОУ або номер розрахункового рахунку.

Після цього оберіть отримувача і початкова квитанція сформується автоматично. Вам лише потрібно перевірити дані та дозаповнити інформацію.

Як подати показники лічильників через Приват24 – Інструкція

Крок 4. Введіть показники лічильників

У сформованій квитанції також буде підпункт Ввести показання лічильників. Саме там ви зможете написати потрібну інформацію.

Як подати показники лічильників через Приват24 – Інструкція

Теги: ,
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка