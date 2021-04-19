Як подати показники лічильників через Приват24 – Інструкція

Подати показники лічильників можна різними способами. Це можна зробити з допомогою СМС, дзвінка до постачальників або через популярний банківський додаток Приват24.

Можливо це тоді, коли сплачуєте рахунки за комунальні послуги. Тому Факти ICTV розкажуть вам, як подати показники лічильників через Приват24.