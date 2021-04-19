Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про різку зміну погодних умов на території країни.

За даними Укргідрометцентру, 19 квітня у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській та Черкаській областях на поверхні грунту очікуються заморозки 0-3° (1 рівень небезпечності, жовтий).

Також в цей день у зв’язку з відлигою у високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень, червоний).

Прогноз погоди в Україні на 19 квітня

Погода в Україні 19 квітня обіцяє бути здебільшого хмарною та з короткочасними дощами. Проте водночас температура триматиметься на рівні від +13 до +15 градусів тепла.

Вночі очікується значне похолодання – температура опуститься на майже 10 градусів. Водночас синоптики прогнозують, що значних опадів в Україні в цей день не буде.