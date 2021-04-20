Результати зустрічі політичних радників нормандської четвірки 19 квітня дають підстави вважати, що не буде повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Олексій Резніков під час ефіру Свободи слова на ICTV.

– Сам факт, що сьогодні відбулась ця консультація – це вже позитив, тому що перемовини продовжуються, незважаючи на уявне загострення біля кордонів України, – зауважує він. – Я приємно вражений, наскільки робочою була атмосфера перемовин радників нормандської четвірки. Наголошую: усі чотири сторони говорили про те, що треба шукати можливості припинення режиму вогню.

За словами Олексія Резнікова, на зустрічі політичні радники обговорили запропоновані німецько-французькою стороною кластери (можливість реалізації Мінських угод, – Ред.), а також необхідність відновлення режиму тиші, який був досягнутий у липні 2020 року.

Віце-прем’єр-міністр наголошує, що мета Росії вже давно всім відома, оскільки накопичення військ – це інструмент для досягнення мети.

Перше завдання – вирішення внутрішнього порядку денного самої РФ, зважаючи на складнощі всередині країни та майбутні вибори до Державної думи.

– Друга річ – це запрошення до танцю безпосередньо США, щоб із Росією почали рахуватися й почали з нею діалог. Я не вважаю, що гра м’язами призведе до справжнього військового вторгнення до України. Це спроба продемонструвати загрозу, яка є страшнішою, ніж сама загроза, – висловлює припущення Олексій Резніков.

Зустріч радників нормандської четвірки

19 квітня відбулася зустріч радників голів держав нормандської четвірки від України, Німеччини, Франції та Росії.

Усі чотири країни-учасниці обговорювали доповнення до розроблених німецько-французькою стороною кластерів.

У результаті радники домовились провести наступну зустріч безпосередньо на лінії розмежування, щоб ухвалити рішення в конкретних умовах.

Крім того, сторони доручили підгрупі з безпеки ТКГ на засіданні 20 квітня опрацювати конкретні заходи для вдосконалення механізму контролю за дотриманням режиму тиші.