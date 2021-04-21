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Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

Авіаквитки на внутрішні рейси в межах України можуть здешевшати

Авіаквитки на внутрішні рейси в межах України можуть здешевшати

В Україні можуть здешевшати квитки на внутрішні авіарейси. Щоб це здійснити, планується ввести нульову ставку ПДВ на внутрішні авіаційні перевезення.

Про це у вівторок, 20 квітня, йшлося на нараді міністрів інфраструктури, економіки, фінансів і глави уряду.

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За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, введення нульової ставки ПДВ на внутрішні авіаційні перевезення сприятиме здешевленню квитків і пожвавленню туризму в Україні. 

– Українці зі свого боку отримають широкий доступ до швидких і безпечних подорожей всередині країни. Ці законодавчі зміни необхідно внести якнайшвидше, щоб уже цього літа збільшити туристичний потік, – заявив він. 

За підсумками наради міністерствам доручено провести всю необхідну підготовчу роботу і розробити відповідні зміни в закон.

Розширення внутрішнього авіасполучення 

Авіакомпанія Windrose airlines в червні запустить регулярні внутрішні авіарейси за маршрутами: Київ-Ужгород-Київ, Київ-Чернівці-Київ та Київ-Кривий Ріг-Київ.

В цілому найближчими роками влада планує відновити 16 регіональних аеропортів. 

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

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