Епіцентр продовжить реновацію Інституту кардіології ім. Стражеска

В оснащення та капітальний ремонт Інституту кардіології Епіцентр інвестував вже 25 млн. грн – відремонтовано три відділення та придбано сучасне медичне обладнання.

У квітні Епіцентр К здійснив п’ятий транш благодійної допомоги ННЦ Інститут кардіології імені М.Стражеска НАМН України.

Цього разу компанія передала медзакладу партію спеціалізованих меблів, зокрема нові багатофункціональні реанімаційні ліжка фінського виробника Lojer, на майже 900 тис грн.

– Ми взяли на себе соціальну місію з повної реновації інституту ім. Стражеска. Розробляємо зараз план розвитку та програму стратегічного партнерства. За п’ять років умови перебування хворих будуть кардинально покращені – плануємо оновити всі 310 ліжко-місць цього медичного закладу, – зазначив співзасновник групи компаній Епіцентр К Олександр Герега.

За його словами, Національний інститут надає спеціалізовану високопрофесійну допомогу громадянам із різних куточків України. Тим, що підтримують медицину сьогодні, вони інвестують в здорове майбутнє українців.

Найближчим часом компанія оновить мінімум ще 30 ліжко-місць у відділеннях реанімації та реабілітації.

Також заплановані ремонтні роботи з утеплення фасаду великого п’ятиповерхового корпусу.

У подальших планах – повна реновація відділень кардіореабілітації, невідкладної кардіології, аритмії та серцевої недостатності на 100 ліжко-місць і базового терапевтичного відділення.

– Масштабність, і головне – системність роботи Епіцентру з нашим медзакладом просто вражає, нічого подібного раніше ніхто не робив. Причому на цей медичний проект торік не було витрачено ні копійки бюджетних коштів, – зауважив директор Інституту кардіології ім. Стражеска Володимир Коваленко.

Коваленко зазначає, що зараз їм вже складно уявити, як би відбувався процес лікування та реанімування на старому обладнанні, без допомоги меценатів.

Він додає, що здійснюючи цільову фінансову підтримку медзакладів, власники компанії допомагають медикам на передовій рятувати життя людей.

Володимир Коваленко наголосив, що реновація відділень дасть можливість здійснити давню мрію – розгорнути на базі інституту перехресну діагностику та комбіноване лікування пацієнтів вікової категорії 50+ років.

Науково-дослідний інститут хоче діагностувати та лікувати пацієнтів, втілюючи в свою роботу новітні світові практики та досягнення.

Для ефективної боротьби з коронавірусною інфекцією компанія Епіцентр К безкоштовно передала лікарні майже 200 одиниць дороговартісного медичного обладнання, устаткування та сучасних медичних меблів.

З-поміж них 25 функціональних реанімаційних ліжок, 40 кисневих концентраторів, 15 терапевтичних комплектів для неінвазивної вентиляції легень, електрокардіографи, інфузомати, дефібрилятори тощо.

За останні півроку коштом Епіцентр К оновлено 40 ліжко-місць в Національному інституті кардіології ім. Стражеска, з них 25 – у відділеннях реанімації, інтенсивної терапії та кардіореабілітації.

– Впродовж останнього року ми вивчаємо потреби та системно допомагаємо багатьом лікарням у покращенні їхньої матеріально-технічної бази та забезпеченні необхідним обладнанням – від спеціалізованих медичних закладів до звичайних районних лікарень на Хмельниччині, – зазначає заступник генерального директора компанії Епіцентр К, директор з роздрібної торгівлі Володимир Гончаров.

Гончаров додає, що українці мають лікуватись, а медики – працювати, – в достойних європейських умовах. Саме такі умови створюють наразі в Інституті кардіології ім. Стражеска.

Відремонтовані палати забезпечують додатковий комфорт пацієнтам, а нове сучасне медичне обладнання, встановлене в реабілітаційному відділенні, є необхідним інструментом із порятунку життів та якісного лікування хворих.

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