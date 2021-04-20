Кулеба назвав знак готовності РФ до деескалації на Донбасі

Спільна заява ТКГ про прихильність Росії до перемир’я буде одним з перших знаків про те, що РФ готова до перемовин та деескалації.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та додав, що це не буде остаточною деескалацією, але стане променем надії.

– Одним з перших знаків деескалації буде повторне зобов’язання російської сторони дотримуватися перемир’я. Спільна заява ТКГ про прихильність до перемир’я буде знаком того, що Росія як мінімум готова розмовляти, а не тільки нарощувати свою військову силу біля кордонів, – сказав очільник МЗС на пресс-конференції.

Ангела Меркель про ситуацію в Україні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час виступу у ПАРЕ назвала ситуацію в Україні та окупованому РФ Криму “тривожною”.

Такою канцлер вважає ситуацію і в Білорусії, Придністров’ї та Нагірному Карабасі.

Про ці та інші головні тези Меркель на весняній сесії ПАРЕ читайте в матеріалі Фактів ICTV.