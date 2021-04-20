PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Кулеба назвав знак готовності РФ до деескалації на Донбасі

Кулеба назвав знак готовності РФ до деескалації на Донбасі

Спільна заява ТКГ про прихильність Росії до перемир’я буде одним з перших знаків про те, що РФ готова до перемовин та деескалації.

Читайте
Москва повинна чути з кожного кута, що тільки вона займається ескалацією - Кулеба

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та додав, що це не буде остаточною деескалацією, але стане променем надії.

– Одним з перших знаків деескалації буде повторне зобов’язання російської сторони дотримуватися перемир’я. Спільна заява ТКГ про прихильність до перемир’я буде знаком того, що Росія як мінімум готова розмовляти, а не тільки нарощувати свою військову силу біля кордонів, – сказав очільник МЗС на пресс-конференції.

Ангела Меркель про ситуацію в Україні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час виступу у ПАРЕ назвала ситуацію в Україні та окупованому РФ Криму “тривожною”.

Такою канцлер вважає ситуацію і в Білорусії, Придністров’ї та Нагірному Карабасі.

Про ці та інші головні тези Меркель на весняній сесії ПАРЕ читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка