Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ескалацією конфлікту на Донбасі займається виключно Росія.

Також Кулеба додав, що відповідальність за це має нести лише Москва, а не Україна.

– Москва повинна чути з кожного кута, що це не дві сторони – Україна і Росія, які несуть відповідальність за ескалацію. Це тільки Москва масштабно нарощує військову силу, тільки Москва займається ескалацією, – заявив Кулеба на прес-конференції 20 квітня.

Також міністр наголосив, що ціна запобігання подальшої ескалації з боку Росії буде меншою, ніж ціна зупинки цієї агресії чи пом’якшення її наслідків.

Водночас Кулеба запевнив, що Україна не веде жодних переговорів поза затвердженими форматами, “за спиною” Франції, Німеччини та США.

Ескалація конфлікту на Донбасі

Розвідка Міністерства оборони України повідомила, що бойовики на Донбасі посилюють заходи для вербування цивільного населення на військову службу до незаконних збройних формувань.

На окупованих територіях діють “військові комісаріати”, які протягом 10 діб повинні уточнити списки та наявність осіб, що призиватимуться примусово, повідомляє розвідка.